Александр Лукашенко, вероятно, продолжает предоставлять России доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать номинальную поддержку российского президента Владимира Путина, не рискуя при этом прямым военным участием белорусских вооруженных сил в войне, пишут эксперты Института изучения войны (ISW) в своей очередной сводке.

Замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил 7 июля, что белорусское правительство передало России аэродром Прибытки в Гомельской области. 11 июля белорусская мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщила, что российский самолет системы предупреждения и контроля воздушного пространства впервые с 4 апреля вошел в воздушное пространство Беларуси.

Как отмечает ISW, эти данные могут указывать на то, что Лукашенко пытается оказать поддержку действиям Путина в Украине без прямого военного вмешательства, пытаясь ответить на давление, которое Путин, вероятно, оказывает на него.