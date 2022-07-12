Власти Венесуэлы готовятся к визиту в страну президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил в понедельник венесуэльский лидер Николас Мадуро.

«В грядущие дни мы будем принимать президента Эрдогана в Венесуэле. Мы снова с радостью ведем подготовку для того, чтобы этот визит оказал большое влияние на развитие и экономическое восстановление Венесуэлы», — сказал Мадуро на встрече с послом Турции в Каракасе, завершающим свою миссию в южноамериканской республике.

Президент Турции последний раз был с визитом в Венесуэле в 2018 году.