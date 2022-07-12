Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и бюро промышленности и безопасности США включили Казахстан и ряд других стран в список государств, через которые разрешен транзит подсанкционных товаров в Россию и Беларусь в качестве сырья.

В документе призывают финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении отдельных лиц или организаций, которые пытаются обойти экспортный контроль. На ряду с этим даётся описание подсанкционных товаров, а также признаки, которые могут указывать на то, что поставщик пытается организовать поставки товаров в Россию и Беларусь.

Одним из признаков считается использование для перевозки подсанкционных товаров транспортных коридоров через страны, которые потенциально могут служить транзитными пунктами для поставок товаров в Россию и Беларусь.

Кроме Казахстана, в список потенциально транзитных стран для санкционных товаров попали Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

«Через эти «пункты перевалки» осуществляется «ограниченный или контролируемый экспорт»», — говорится в документе.

К товарам, «вызывающих особую озабоченность», относят технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромышленное оборудование и так далее.

Отмечается, что в некоторых случаях контролируемые товары США могут быть законно экспортированы в эти страны в качестве сырья для производства другой готовой продукции. Однако дальнейший экспорт продукции в Россию или Беларусь может быть запрещен.