На днях премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и уйдет с поста премьер-министра. Он продолжит возглавлять британское правительство до тех пор, пока не будет выбран новый глава партии.

Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать «лучшую работу в мире», но «так уж получилось».

Что нам известно об этом человеке?

В 2016-18 годах Джонсон был министром иностранных дел, и проводил жесткую линию в отношении Москвы и Пекина.

В 2019 году Борис Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии и занял пост премьер-министра. В октябре того же года привел консерваторов к победе на парламентских выборах с большинством в 80 кресел – самым крупным со времен Маргарет Тэтчер.

С началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он выступал как один из наиболее последовательных сторонников оказания помощи Киеву, несколько раз побывал в Украине с визитом.

Джонсон – большой поклонник Уинстона Черчилля, о котором написал книгу «Фактор Черчилль».

И сегодня важен вопрос, как может измениться внешняя политика Британии после ухода Джонсона?

Ведь этот человек олицетворял собой те силы Запада, которые готовы идти до конца в поддержке борьбы Украины. И тут, конечно, важна была личная решимость Джонсона. А что если ее не окажется у нового английского премьера? Возможен ли такой вариант?

С этими вопросами Minval.az обратился к известным европейским экспертам.

Так, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ) Александер Рар считает, что уход Джонсона не изменит английскую политику, тем более геополитику.

В Англии управляет страной не один премьер, а глубинное государство. Цели Англии определены на век вперед (в отличие от ЕС): действовать в дуэте с США. Англия видит себя частью Pax Americana; экономически действовать вне ЕС, но в вопросах безопасности подчинять себе ЕС.

Англия останется на долгие годы главным соперником России в Европе, она будет создавать военные союзы против России даже вне НАТО, сказал он.

В свою очередь латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист Алекс Григорьевс отметил, что в Великобритании такой уровень поддержки Украины среди избирателей, что трудно представить себе лидера страны, который мог бы себе позволить не оказывать такую поддержку на официальном уровне. Да и судя по всем высказываниям претендентов на первый пост в стране, Соединенное Королевство не откажется от своей роли одного из основных союзников Украины в Европе.

«Но политик — это еще и темперамент, решительность, способность к быстрой реакции, к ярким спонтанным (или якобы спонтанным) действиям. И тут очень трудно быть равным Борису Джонсону», — отметил Григорьевс.

Самир Ибрагимов