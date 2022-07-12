На днях принимая посла Эстонии Рину Кальюранд, спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил «крайнюю озабоченность» по поводу визита в Шушу главы эстонского парламента Юри Ратаса.

В официальном сообщении пресс-службы парламента Армении говорится, что, принимая посла, Ален Симонян сказал ей, мол, заявления г-на Ратаса «в опустошенном от армян Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между нашими двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

Отметим, что визит главы эстонского парламента Юри Ратаса в Шушу состоялся в конце мая.

Ален Симонян проинформировал посла Эстонии о своем письме главе эстонского парламента, в котором «разъяснил суть конфликта и последствия катастрофической войны 2020 года». Спикер армянского парламента выразил надежду, что эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с «представляющими Нагорный Карабах официальными лицами», говорится в сообщении.

О чем свидетельствует этот бред? Получается, что спикер парламента Армении не признает Шушу территорией Азербайджана? Да еще и называет сепаратистов «представляющими Нагорный Карабах официальными лицами». Как должен реагировать на это официальный Баку? Не угрожают ли эти заявления спикера Симоняна новым тупиком переговорному процессу?

Политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов, комментируя эти вопросы Minval.az, сказал, что заявление спикера армянского парламента на встрече с эстонским послом еще раз говорит о том, с какими сложностями, проблемами приходится сталкиваться Азербайджану, который стремится к постконфликтному мирному урегулированию отношений с Арменией и восстановлению стабильности и мирного сосуществования наций в регионе Южного Кавказа.

«Я не думаю, что Симонян не знает, кому на самом деле принадлежит Шуша – старинный азербайджанский город, и сколько там вообще проживало армян. Видимо, ему просто надо как-то регулярно освежать память, чтобы он помнил, что во все периоды существования этого города его население на 98-99% состояло из азербайджанцев. И его высказывание по поводу «опустошенного от армян» города говорит о том, что этот бред возможно адресован именно эстонскому послу», — заявил Садыхов.

Но, продолжил он, Симонян забывает о другом. Официальные круги Эстонии неоднократно подчеркивали, что они признают территориальную целостность Азербайджана, что они не сомневаются в том, что все города и населенные пункты, освобожденные в ходе 44-дневной Карабахской войны, принадлежат нашему государству. И это неоднократно заявлял официальный Таллинн, его Министерство иностранных дел.

По словам политолога, что касается посещения Шуши главой эстонского парламента, это вполне законная, легитимная акция. Она вписывается в контекст пребывания в освобожденных городах Азербайджана многих официальных лиц и общественно-политических деятелей зарубежных государств, в том числе и дипломатов, журналистов, представителей политических сил.

«Могу лишь добавить, что заявления подобные тому, какое сделал Ален Симонян, являются серьезным тормозом для урегулирования постконфликтной ситуации и создания безопасного и стабильного региона здесь, на Южном Кавказе», — заключил Фикрет Садыхов.

Самир Ибрагимов