Решение Канады о возвращении турбины для российского газопровода «Северный поток» в Германию – это недопустимое исключение из санкций против России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 июля в своем обращении.

Он рассказал, что из-за этого решения Канады Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Канады в Украине. Как отмечали в МИД, дипломату выразили разочарование Киева. Канаду призвали пересмотреть решение.

«Сегодня был непростой день. Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать практически России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может выдавить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем небезопасно не только для Украины, но и для всех стран демократического мира», – возмутился Зеленский.

Такое решение в РФ будут расценивать исключительно как слабость, пояснил президент.

«Такая у них логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления», – продолжил он.

Зеленский подчеркнул, что решение о турбине еще можно пересмотреть.

«Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы, – добавил он. – Весь день продолжается разбор завалов в городе Часов Яр Донецкой области. Позавчера российские войска нанесли удар по двум многоэтажкам, и в настоящее время в списке погибших 31 человек. Девятерых удалось спасти. Харьков пережил новые жестокие удары российской армии. Очередная ракета попала в жилой дом – один подъезд полностью разрушен. Утром же россияне обстреляли Салтовский и Киевский районы из реактивной артиллерии – пять человек убиты. Ракетным ударам подверглась Одесская область, продолжились чрезвычайно жестокие боевые действия в Донецкой области и на территории Луганской области. Мои соболезнования всем родным и близким погибших… И на таком фоне просто стыдно смотреть, как людям не хватает смелости, чтобы честно разобраться с одной турбиной».