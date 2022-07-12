Армения продолжает работу для скорейшего продвижения повестки армяно-азербайджанских отношений. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Первая встреча по делимитации прошла на уровне вице-премьеров, и обе стороны положительно оценили эту встречу. Следующая встреча должна состояться в Москве, а затем в Брюсселе. Мы надеемся, договоренность о встрече будет достигнута как можно скорее. Вы также знаете, что недавно вице-премьеры встречались в Петербурге и в целом старались максимально сблизить свои позиции. Я думаю, что у нас есть положительный импульс и в этом плане, и есть возможность двигаться вперед», — сказал он.

Григорян выразил надежду, что в ближайшее время состоится встреча между ним и Хикметом Гаджиевым. «Эта встреча и другие вопросы обсуждаются… Будем надеяться, что в ближайшее время будут предметные встречи на тему мирного договора, и мы сможем продвинуться, министерства иностранных дел работают в этом направлении, будем надеяться, что у нас будут подвижки в ближайшее время».