Бывший игрок «Локомотива» Александр Самедов ответил на вопрос, готов ли он возобновить карьеру.
«Предлагаете вернуться? В какую команду? Я жду предложения. Сделайте предложение!» — цитирует Самедова «РБ Спорт».
Бывший игрок «Локомотива» Александр Самедов ответил на вопрос, готов ли он возобновить карьеру.
«Предлагаете вернуться? В какую команду? Я жду предложения. Сделайте предложение!» — цитирует Самедова «РБ Спорт».
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