Горные штурмовики ВСУ из 10-й бригады показали, как отрабатывают по российским войскам из чешских «Вампиров».

Это аналог советских «Градов», но с большим разнообразием ракет.

Реактивная система залпового огня RM-70 калибра 122 мм была разработана в бывшей Чехословакии в 1971-89 годах. На вооружении с 1972.

В качестве шасси используется Tatra T815 Kolos (8×8). Может использоваться неуправляемые ракеты: как советские (9M22 и 9M28) так и другого производства.

После распада Чехословакии частная компания Excalibur Army продолжила работу над 122-мм реактивной системой залпового огня RM-70, и создали современную версию под названием RM-70 Vampire.

В новой модификации реактивная система для обеспечения быстрой и точной стрельбы может быть оснащена системой управления огнем, объединяющей компьютер, цифровой баллистический вычислитель, комбинированную систему навигации, а также систему обмена информацией.

