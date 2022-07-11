Украинские военные отбили попытку наступления российских войск на Марьинку, а также продолжают сдерживать войска россиян на остальных направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 11 июля.

Так, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перебудова, Большая Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки и Каменское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

«Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки», – говорится в сообщении.

На Славянском направлении ствольная и реактивная артиллерия противника работала в районах населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяки и Новониколаевка. Нанесен авиаудар вблизи Богородичного.

В направлении Краснополья украинские силы отразили очередной штурм и пресекли все попытки россиян продвинуться.

На Краматорском направлении не велось активных действий. Обстреляны из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Бахмутском направлении россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Часова Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары вблизи Покровского и Яковлевки.

На Слобожанском направлении усилия противника были сосредоточены на удержании рубежей на Харьковском направлении, чтобы украинские силы не продвинулись к государственной границе.

Из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков обстреляны районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Питомник, Перемога и Русская Лозовая.

Нанесены удары из вооружения вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское, Благодатное, Котлярово, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.