Согласно опросу 2022 года, уровень бесплодия в Армении составляет 16,8%, тогда как по определению Всемирной организации здравоохранения 15% уже считаются пограничными. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Распространенность бесплодия среди населения РА» заявила координатор программы сексуального и репродуктивного здоровья армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения Нарине Бегларян, передает Minval..az.

«По этому показателю первичное бесплодие составляет 1,7%, вторичное — 15,1%. При первичном бесплодии женщина не может забеременеть в течение 12 и более месяцев, а при вторичном бесплодии женщина уже зачала и родила, но не может забеременеть во второй раз. По сравнению с предыдущими годами уменьшилось первичное бесплодие, увеличилось вторичное бесплодие. Здесь комплексные причины, и нам важно понять, какие из них являются преобладающими, потому что улучшить индекс бесплодия невозможно», — сказал Бегларян.

По словам Нарине Бегларян, бесплодие у женщин может быть вызвано проблемами, связанными с маткой, фаллопиевыми трубами и яичниками, инфекциями, передающимися половым путем, абортами, воспалениями, вызванными кесаревым сечением. У мужчин воспалительные заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, проблемы с мочеиспусканием.

«Бесплодие больше всего распространено в Ереване, Вайоц Дзоре, Шираке, Сюнике. Также необходимо понять, какое влияние оказало географическое положение на бесплодие», — отметил Бегларян.

Анна Ованнисян, координатор программы «Население и развитие» армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения, отметила вступившие в силу в прошлом году планы правительства по повышению рождаемости, по которым женщины, проживающие в сельских общинах, получат двухлетнюю детскую жизнь. пособие по уходу.

«Важно, чтобы женщины получали это пособие вне зависимости от того, работают они или нет, потому что многие женщины в селах работают на своей земле, то есть не зарегистрированы. Многие страны мира предприняли множество шагов для повышения рождаемости, в основном финансовые действия, но многие из этих стран не добились успеха, потому что одними финансовыми средствами повысить рождаемость невозможно, в том числе и в Армении. Однако у нас есть и программы по трудоустройству и предоставлению квартир, что тоже немаловажно», — сказала Анна Ованнисян.

По словам Нарине Бегларян, важность здорового образа жизни в обществе нужно прививать с детства.

«Нужно начинать со школ. По инициативе Фонда ООН в области народонаселения пересматриваются и разрабатываются учебные программы по здоровому образу жизни в школах. Также очень важно развивать культуру обращения к врачу, потому что обычно это происходит после того, как нож достигает кости, когда болезнь уже находится в активной стадии», — подчеркнул Бегларян