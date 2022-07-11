В Грузии найдено месторождение природного газа, которое после разработки в течение восьми лет сможет обеспечивать страну этим энергетическим сырьем.

Месторождение находится близ Тбилиси, сообщил глава Государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили в эфире программы «Сакмис курси» на телеканале BMG. Разведку скважины там проводит американская компания «Шлюмберже» (Schlumberger), а лицензия на добычу принадлежит фирме Block Energy, передает Новости-Грузия.

«Block Energy — один из наших перспективных проектов. В пробуренной «Шлюмберже» скважине, в том ареале, подтверждены запасы в 16 миллиардов кубометров. Если представить, это равно потреблению Грузии за восемь лет», — сказал Татишвили.

По его словам, Block Energy «вернется к этому проекту с уже подтвержденным планом» в конце 2022 — начале 2023 года. Там планируется провести горизонтальное бурение, что позволит добыть больше коммерческого газа.