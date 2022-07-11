Экс-президент Молдовы призывает к свержению власти

Власть партии «Действие и солидарность» в Молдавии должна быть свергнута, чтобы провести досрочные выборы. Об этом 11 июля заявил бывший президент республики Игорь Додон в Telegram-канале, передает Minval.az.

По словам Додона, ровно год назад в Молдове проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории республики.

«Власть партии «Действие и солидарность» не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдавии», — написал Додон.

Он отметил, что за год у власти партия не показала ни одного важного достижения, которое люди почувствовали бы на себе — через рост доходов или уровня жизни.

Экс-президент подчеркнул, что в стране растёт инфляция, обесцениваются зарплаты и пенсии, предпринимательство и сельское хозяйство уничтожены.