Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на важность продления механизма трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщила пресс-служба администрации турецкого лидера в Twitter.

Стороны затронули тему Сирии из-за вето, который российская сторона в Совбезе ООН наложила на проект резолюции Норвегии и Ирландии о продлении на год действия КПП «Баб-эль-Хава» для трансграничной доставки гумпомощи в страну. Эрдоган призвал снять вето и одобрить гуманитарный проект.

Проект резолюции, подготовленный Ирландией и Норвегией, предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода — с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном».