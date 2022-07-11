За антиукраинские посты в соцсети сотрудника Одесского зоопарка приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также его обязали прочитать книги о репрессиях времен СССР на украинском языке. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Приморский суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность), части 2 статьи 109 УК Украины (публичные призывы к захвату государственной власти).

Во время испытательного срока он должен будет прочитать произведения Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Желтый князь» и Уласа Самчука «Мария».

Уточняется, что в ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

По данным украинских СМИ, 14 февраля в соцсети «Одноклассники» он опубликовал пост с «призывами к сепаратизму». В нем он предлагал «свергнуть гидру киевской нацистской власти наркоманов» и называл Одессу Новороссией. Также он написал: «Русский солдат — Одесса ждет и молится за тебя».