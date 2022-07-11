Россия может получать прибыль с продажи дизельного топлива Великобритании в обход санкций при помощи третьих стран, пишет The Times.

Большая часть дизельного топлива из России не импортируется в Великобританию. Однако дефицит топлива приведет к тому, что оно может импортироваться в обход санкций из третьих стран, в частности, из Индии, отметили в публикации.

Аналитики посчитали, Великобритания может столкнуться с ростом цен на топливо предстоящей зимой, если запасы так и не будут увеличены. При этом все остальные страны Евросоюза, который зависят от поставок нефти из России, уже ищут альтернативные источники, что лишь только сильнее ускорит рост цен на топливо.

Поставки нефти из России могут поступать в Великобританию смешанно из разных источников. Речь идет о том, что нефть Каспийского трубопроводного консорциума, в котором американский энергетический гигант ExxonMobil имеет весомую долю, поступает из Казахстана. При этом в Казахстан нефть поступает из российской энергетической компании «Ставропольнефтегаз».