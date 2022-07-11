Рейтинг общественной поддержки президента США Джо Байдена упал до 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, опубликованные 11 июля.

Опрос проводился центром в конце июня, в нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Согласно опубликованным данным, рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%. Также 71% американцев заявили, что не хотят видеть его в качестве кандидата в президенты на выборах в 2024 году. При этом бывшего американского лидера Дональда Трампа поддерживают 26% граждан.

Комментируя такой результат, обозреватель телеканала Fox News Томи Ларен предположила, что представители Демократической партии в ближайшее время могут отказаться от Байдена, возложив на него ответственность за все последние провалы.

В этот же день американский журналист Дуглас Мюррей заявил, что в последние шесть месяцев администрация президента пытается свалить все проблемы США на российского президента Владимира Путина, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

При этом опросы общественного мнения, проведенные в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.