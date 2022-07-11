За последние два года в дикую природу было выпущено около 180 соколов, заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в интервью REAL TV.
По его словам, это было сделано в рамках совместного проекта с Государством Катар.
За последние два года в дикую природу было выпущено около 180 соколов, заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в интервью REAL TV.
По его словам, это было сделано в рамках совместного проекта с Государством Катар.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий