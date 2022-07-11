Турция провела успешные испытания ракеты класса «воздух-воздух» Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, передает TRT World.

По данным издания, до конца года эта ракета будет поставлена турецкой армии вместе с еще одной новой ракетой — Bozdogan, которая использует для наведения инфракрасную головку.

Обе ракеты планирует поставить на вооружение турецких истребителей F-16 и перспективных самолетов.