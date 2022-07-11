В ночь на 11 июля над Беларусью кружил российский самолет ДРЛО А-50, помогавший истребителям наводиться на цели в Украине, сообщает представитель мониторинговой группы «Белорусский Гаюн»

10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ с регистрационным номером RF-94268. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, меняя высоты от 9150 м до 9700 м. Самолет закончил работу только в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составляло 6 часов 20 минут.

Кроме А-50, всю ночь в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7000 до 8000 метров».

Детали: Исследователи отмечают, что во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей ударов по территории Украины. Они предполагают, что парная работа истребителей с А-50 с поиском целей для атаки может стать новой ежедневной практикой.