С начала летнего сезона в связи с солнечным ударом 16 человек обратились в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBIB.

13 из них были госпитализированы, 3 людям была оказана помощь на месте. 13 обратившихся были взрослые, 3 — дети.

Было отмечено, что в качестве первой медицинской помощи во время удара пострадавшего необходимо отвести в тень или прохладное помещение, снять сдавливающую одежду, усадить в полусидячем положении:

«Пострадавшему следует дать холодную воду, лицо и грудь растереть холодной водой. Затем необходимо приложить к голове, шее компрессы со льдом. После оказания первичной медицинской помощи важно немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.