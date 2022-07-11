«Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны», — написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Деморализация, демилитаризация и деоккупация — вот три основных эффекта современного западного оружия при уничтожении командных пунктов, оборудования и складов боеприпасов русских в последнее время. Количественные преимущества российской армии нивелируются точностью украинских ракет и артиллерии. Западное оружие для Вооруженных сил Украины уже меняет ход войны. А мы еще даже не начали», — говорится в публикации.