12 июля, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Порывистый северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем-33-38° тепла. В Баку ночью будет 22-24° тепла, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 35-39°, местами до 42° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 25-29° тепла.