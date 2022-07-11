В связи с Всемирным днем населения -11 июля TƏBİB обратился к азербайджанцам.

Численность населения Азербайджана на 1 мая 2022 года составила 10173178 человек. Одной из причин, повлиявших на численность населения в последние годы, является коронавирусная инфекция нового типа.

По сообщению ТƏBİB, на сегодняшний день в мире от COVID-19 скончалось 6,37 миллиона человек. В Азербайджане эта цифра составляет 9 719:

«Учитывая рост числа случаев заражения коронавирусом, мы призываем население быть осторожными — часто мыть руки с мылом, водой или антисептическим средством, содержащим спирт; прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете, затем немедленно выбрасывайте салфетку; соблюдайте дистанцию не менее 1 метра между собой и другими; регулярно очищайте поверхности, к которым прикасаетесь, в том числе телефоны, часто проветривайте закрытые помещения. Избегайте мест массового скопления людей, при необходимости используйте маску. После второй дозы или через 6 месяцев после заражения и выздоровления сделайте прививку с усиленной (бустерной) дозой».