С начала войны в Германию приехали 876 461 украинцев, сообщили в Федеральном агентстве по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA). В центрах занятости и аналогичных муниципальных учреждениях зарегистрировались 353 424 человек, в том числе 265 тыс. человек трудоспособного возраста. Заявки на получение детских пособий оставили 121 тыс. украинцев.

С начала войны также было одобрено 144 тысячи интеграционных курсов для приехавших граждан Украины — специальные занятия, которые помогают иностранцам освоиться в повседневной жизни страны, выучить язык и найти работу.

Сложности при поиске подходящих вакансий связаны, в том числе с тем, что большинство кандидатов (более 75 процентов) — женщины, которые одновременно с посещением курсов должны присматривать за детьми, говорится в отчете BA. Другим серьезным препятствием работодатели называют языковой барьер.