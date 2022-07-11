В январе 2023 года стоимость газа и электроэнергии для британских домохозяйств может резко вырасти до 3364 фунтов стерлингов в месяц, пишет таблоид The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Эксперты компании полагают, что при текущих рекордных счетах на 1971 фунтов стерлингов каждый месяц стоимость газа и электричества в октябре вырастет до 3245 фунтов стерлингов, а в январе — уже до 3364 фунтов. По их данным, эта цифра на 360 фунтов больше, чем предполагали авторы более ранних прогнозов. Речь идет о ценовом пороге стоимости, который устанавливает британский энергорегулятор Ofgem.

Согласно предыдущему отчету экспертов от 22 июня, счета должны были вырасти до 2981 фунта стерлингов в октябре и до 3003 фунтов стерлингов в январе. По данным газеты, только в апреле счета за электроэнергию выросли на 54% для среднестатистического домохозяйства.

Эксперты считают, что подобная ситуация может сказаться на миллионах британских семей, так как им потребуется больший объем финансовой помощи от государства зимой.