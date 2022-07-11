Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

В канцелярии уточнили, что переговоры были посвящены турецко-израильским отношениям и различным региональным вопросам.

«Президент пожелал успехов Яиру Лапиду в новой должности», — добавили представители президентской администрации.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на сохранение статус-кво вокруг мечети аль-Акса на Храмовой горе.