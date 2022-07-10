Российский террор в Украине давно перешел черту и является угрозой глобальной безопасности. Об этом говорится в обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности — наказать Россию, страну-террориста, за все сделанное против Украины и международного правопорядка», — отметил он.

Он подчеркнул, что на следующей неделе проведет переговоры, которые будут способствовать наказанию российских военных преступников.

«Причем эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америки, и Азии, и Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле», — добавил Зеленский.