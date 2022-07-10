В результате очередного удара украинских сил по россиянам в Чернобаевке погибли несколько старших офицеров.
Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Вчерашняя 26-я Чернобаевка — это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке», — отметил он.
Он добавил, что также были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.
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