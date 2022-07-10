В 34-м квартале Сумгайыта произошло убийство.
Известно, что в ходе драки между двумя друзьями Исраил Гюлиев (1965 г.р.) получил ножевые ранения. В результате он скончался, пишет АПА.
Убийца задержан, поводится расследование.
В 34-м квартале Сумгайыта произошло убийство.
Известно, что в ходе драки между двумя друзьями Исраил Гюлиев (1965 г.р.) получил ножевые ранения. В результате он скончался, пишет АПА.
Убийца задержан, поводится расследование.
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