В 34-м квартале Сумгайыта произошло убийство.

Известно, что в ходе драки между двумя друзьями Исраил Гюлиев (1965 г.р.) получил ножевые ранения. В результате он скончался, пишет АПА.

Убийца задержан, поводится расследование.