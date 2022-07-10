Стало известно имя нового руководителя азербайджанской диаспоры Москвы.
Председателем Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы избран предприниматель, меценат Бахтияр Гасанов, сообщает АПА.
Стало известно имя нового руководителя азербайджанской диаспоры Москвы.
Председателем Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы избран предприниматель, меценат Бахтияр Гасанов, сообщает АПА.
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