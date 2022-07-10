Украинские защитники используют на фронте бронемашины Mastiff. Морпехи показали британские броневики в действии. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Морские пехотинцы показали, как применяют броневики во время выполнения боевых задач.

Защищенная патрульная машина Mastiff является разновидностью MRAP Cougar HE, которая адаптирована к требованиям британской армии.

Броневик может перевозить восемь бойцов и двух членов экипажа. Mastiff развивает максимальную скорость до 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

