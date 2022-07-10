Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями на территории Азербайджана.

Согласно заявлению ведомства, по прогнозам Национальной службы гидрометеорологии в ближайшие дни на территории страны ожидается повышение температуры воздуха до 40°, а также порывистый ветер.

«В таких погодных условиях даже небольшая неосторожность или невнимательность приводят к пожарам в различных местах, особенно на открытых участках и в лесных массивах, также интенсивная эксплуатация кондиционеров увеличивает риск перегрузки на электрических проводах и, в конечном итоге, короткого замыкания. В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокая температура и сильный ветер увеличивают риск возгорания», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что купаться в море в ветреную погоду опасно.

«В целях защиты от риска получения солнечных ожогов рекомендуется не проводить слишком много времени на открытом воздухе в жаркие дни, а также носить светлую, легкую, в частности, хлопчатобумажную одежду, принимать обильное количество жидкости», — подчеркнули в МЧС.