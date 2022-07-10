Информация о гибели военнослужащего азербайджанской армии Тагиева Новруза Таги оглу в результате ДТП, произошедшего вечером 9 июля, получила официальное подтверждение.
Информацию приводит Министерство обороны.
По факту проводится расследование.
Информация о гибели военнослужащего азербайджанской армии Тагиева Новруза Таги оглу в результате ДТП, произошедшего вечером 9 июля, получила официальное подтверждение.
Информацию приводит Министерство обороны.
По факту проводится расследование.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий