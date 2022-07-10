Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Японию с кратким визитом соболезнования на следующей неделе после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в знак уважения к погибшему лидеру.

Государственный департамент США сообщил, что 60-летний Блинкен отправится в Токио в понедельник, чтобы отдать дань уважения бывшему премьер-министру, где у него также будет возможность встретиться с высокопоставленными японскими чиновниками перед возвращением в Вашингтон.

«Госсекретарь Блинкен отправится в Токио, Япония, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьер-министра Абэ Синдзо и встретиться с высокопоставленными японскими чиновниками», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.