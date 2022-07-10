В результате пожара, произошедшего в жилом комплексе «Mirvari park» на улице Шафаата Мехтиева в Ясамальском районе, бригадами скорой и неотложной медицинской помощи города Баку были госпитализированы с угарным отравлением 9 человек, сообщает TƏBİB,

Пострадавшим была оказана первая помощь на месте происшествия 12 человек.

На месте происшествия получили первую помощь 7 пострадавших, у которых диагностировали угарное отравление, 4 пострадавших от стресса и 1 пострадавший с травмой головы.