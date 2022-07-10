Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Они утверждают, что глава правительства воспринял отставку больше 50 чиновников своего правительства «в печали, а не в гневе».

Как передает Report со ссылкой на Telegraph, Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин.

Он думает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терезе Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИДа. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

The Telegraph отмечает, что Борис Джонсон столкнулся с жилищной проблемой. После отставки ему нужно будет оставить резиденцию на Даунинг-стрит. Его собственное жилье сдано в аренду.