Президент США Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран в противостоянии России и победы в конкурентной борьбе с Китаем, сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — объяснил он.

По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.