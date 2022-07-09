Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на местное интернет-издание Ada Derana со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену.

Ранее лидеры партий Шри-Ланки на экстренном совещании решили, что пост президента на фоне политического кризиса должен временно занять спикер парламента.

Между тем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ранее в субботу заявил о готовности покинуть пост. Несколько часов спустя протестующие ворвались в его дом и подожгли здание. Bloomberg сообщил, что Викрамасингхе находится в безопасном месте.