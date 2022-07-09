Стоимость электроэнергии для жителей Германии уже к этой зиме может вырасти до 5000 евро в год. Такой прогноз дает немецкая газета Bild со ссылкой на Ассоциацию жилищного хозяйства (GdW), сообщает Minval.az.

По оценкам экспертов ведомства, рост цен окажется более заметным для потребителей, чем предполагалось ранее. Так, уже в мае 2022 года цены на энергоносители на фоне сокращения поставок из России выросли на 37 процентов. В настоящее время домохозяйства, состоящие из одного человека, тратят на электричество до 344 евро в месяц, что на 229 евро больше, чем в прошлом году.

Для семьи из четырех человек стоимость электроэнергии составит до 635 евро в месяц. В Ассоциации предположили, что к концу года дополнительные издержки для потребителей составят 2749 евро в год для одного квартиросъемщика и 5074 евро для семьи из четырех человек.