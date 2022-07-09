Бездомные мигранты провели демонстрацию в Париже, требуя предоставить им пустующее жилье, куда власти так и не заселили украинских беженцев. Об этом 9 июля сообщила в Twitter ассоциация Utopia 56, борющаяся за права бездомных.

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Десятки человек с плакатами перекрыли улицу перед центром для приема украинских беженцев в XV округе Парижа, следует из опубликованном в соцсети фото. В подписи к снимку говорится, что центр закроет двери со снижением числа приезжающих с Украины. А беженцы из других стран получат «прием на улице».

Несколько дней назад Utopia 56 опубликовала заявление о том, что «центры размещения украинских беженцев стоят полупустые» из-за спада притока новых беженцев с Украины в последние недели. При этом Франция не направляет туда бездомных мигрантов из других стран.

По данным ассоциации, власти Парижа закрыли два других центра приема в районе Берси и близ Восточного вокзала, созданных «исключительно для украинцев».

Ассоциации, борющиеся за права мигрантов, требуют сделать пустующие временные центры приема постоянными и предоставить место для живущих на улице.

4 июля стало известно, что страна приняла около 100 тыс. украинских беженцев, но власти не знают о размещении половины из них. Как рассказал руководитель межминистерского кризисного центра префект Жозеф Зимет, динамика пребывания беженцев пошла на спад, хоть и еженедельно страна принимает около 300 человек.