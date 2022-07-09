Украинский лидер Владимир Зеленский уволил послов сразу в нескольких иностранных государствах. Соответствущий указ появился на сайте президента страны.

Согласно документу, своих постов лишились посол в Будапеште Любовь Непоп, в Праге Евгений Перебейнос, в Осло Вячеслав Яцюк, и в Нью-Дели Игорь Полиха.

Ранее стало известно, что Зеленский также уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Стоит отметить, что немецкая газета Bild ранее писала о намерениях Киева вернуть дипломата в страну и назначить его на должность замглавы МИД.