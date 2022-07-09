Тысячи людей спасены из импровизированных лагерей в Гималаях после внезапного наводнения в районе, контролируемом Индией, сообщает The Guardian.

После внезапных наводнений, прокатившихся по их импровизированным лагерям во время ежегодного индуистского паломничества в гималайскую пещеру в контролируемом Индией Кашмире, погибли по меньшей мере 16 человек и десятки получили ранения.

Власти приостановили паломничество на два дня, так как внезапные дожди продолжали хлестать по региону. Команды спасателей из вооруженных сил, военизированных формирований и полиции Индии, а также представители органов по ликвидации последствий стихийных бедствий прочесали скользкие горные тропы и использовали тепловизионные приборы, собак и радары, чтобы найти десятки пропавших без вести. Гражданские и военные вертолеты эвакуировали раненых в больницы.

Тысячи людей были в горах, когда начались дожди. Официальные лица заявили, что около 15 000 верующих были перемещены в более безопасные места, и не менее пяти десятков раненых получили первую помощь в больницах базового лагеря, созданных для паломничества, которое совершают сотни тысяч индусов со всей Индии.