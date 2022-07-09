Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Великобритания, Польша и балтийские страны готовы серьезно обсуждать участие в войне на стороне Украины.

«Уже около месяца Джонсон настаивает на идее, и я знаю, что она за сценой продвигается, о новом военном союзе, и он перечисляет эти страны — Британия, Украина, Польша и государства Балтии. Казалось бы, зачем какой-то новый союз, если все эти страны в НАТО, а Украина фактически одна-единственная сражается за НАТО? Потому что кроме этих стран, в НАТО имеются те же Германия, Франция, Италия — по известным причинам не настроенные на победу Украины. Еще и Венгрия, не к вечеру она будет помянута со своим жуликом Орбаном», — рассказал Пионтковский.

Он отметил, что из-за того, что Североатлантический альянс действует по принципу консенсуса «в какой-то степени, как институция НАТО парализован».

«А для чего Джонсон предлагает новый военный союз? Военный союз — это значит воевать. И такие голоса слышатся не только в Англии. Поляки очень серьезно обсуждают вопрос противовоздушной и противоракетной обороны над западной Украиной, по крайней мере. Джонсон говорил, что Британия готова практически ядерный зонтик над Украиной установить. В случае применения Путиным ядерного оружия в Украине Джонсон угрожал ему ответным ударом. Англия, Польша и балтийские страны готовы серьезно обсуждать реальное участие в войне на стороне Украины», — рассказал политолог.