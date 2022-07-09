Добыча газа Азербайджана в январе-июне 2022 года составила 23,4 млрд кубометров, что на 15,1% (3,1 млрд кубометров) выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в субботу в министерстве энергетики страны.

Согласно ведомству, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 3,9 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) — 6,9 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз — 12,6 млрд кубометров природного газа.

В Минэнерго сообщили, что экспорт газа из Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 11,2 млрд кубометров (рост на 25,7%). За отчетный период в Турцию было поставлено 4,3 млрд кубометров, Европу — 5,4 млрд кубометров, Грузию — 1,5 млрд кубометров.

При этом по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в январе-июне 2022 года поставлено около 2,9 млрд кубометров газа. Еще 55 млн кубометров газа в указанный период было поставлено для работы насосных систем нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 июля 2022 года добыто около 197 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз — свыше 170 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано более 116 млрд кубометров газа.