ВКС РФ уничтожили ангар с американскими гаубицами М777. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и где находились до 30 украинских солдат. В минувшие сутки российскими самолетами Су-35С и МиГ-31БМ ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой области.