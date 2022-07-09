Мужчина, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал полиции, что изначально планировал напасть на лидера религиозной группы, которая, по его мнению, стала причиной банкротства его матери из-за пожертвований, сообщили в субботу источники в следственных органах, передает Kyodo.

41-летний Тецуя Ямагами также рассказал, что испытывал неприязнь к Абэ, считая, что он продвигал эту группу в Японии, сообщили источники.

Ямагами также признался, что посещал другие места, где Абэ выступал с предвыборными речами перед воскресными выборами в Палату советников, сообщили источники.

По словам полиции, Ямагами отрицает, что совершил преступление, потому что был против политических убеждений Абэ.

В пятницу полиция провела обыск в его доме и обнаружила предметы, которые, предположительно, являются взрывчаткой и самодельным оружием, сказали они.

Ямагами работал на одном из предприятий в регионе Кансай примерно с осени 2020 года, но уволился в мае этого года, по словам сотрудника кадрового агентства. Ранее он служил в Морских силах самообороны в течение примерно трех лет до августа 2005 года.