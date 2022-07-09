Главным приоритетом в модернизации для армии США по итогам спецоперации России на Украине будут дальнобойные ракеты и артиллерия. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла.

Он подчеркнул, что «уроки», полученные в ходе наблюдения за проведением спецоперации России на Украине, показали, что американская армия выбрала «правильные приоритеты» для своей модернизации. Так, боевые действия показали важность точного огня на большие расстояния, указал Макконвилл.

Согласно изданию, в 2023 финансовом году США поставит на вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC) для поражения вражеских целей на безопасном расстоянии.

Также Макконвилл отметил, что американская армия также сосредоточена на противодействии беспилотным авиационным системам на поле боя, поскольку действия беспилотников показывают, насколько уязвимыми могут быть даже тяжелобронированные танки для ударов сверху.

По его словам, США планируют также создать боевые машины следующего поколения. На необходимость этого указывает потребность Украины в боевых бронированных машинах.

Американская промышленность принимает к сведению информацию, поступающую из Украины, поскольку она начинает детальную проектную работу над транспортными средствами, пишет Defense News.