В парке Нерекенд в Пираллахинском районе состоялась церемония открытия международного велотурнира «Дорогая Шуша», сообщает Minval.az.

Президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев поприветствовал участников соревнований от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он поблагодарил иностранных судей и спортсменов из разных стран за участие в турнире.

Глава Федерации пожелал всем участникам успехов, выразил благодарность Министерству молодежи и спорта и другим организаторам.