По указанию президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства и глава Исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов в день Гурбан байрамы приняли участие в открытии новой воинской части на территории Ходжавендского района.

Были осмотрены штаб, столовая, медпункт, солдатская казарма, автопарк, склады различного назначения и другие объекты инфраструктуры на территории военного городка, построенного в целях организации боевой подготовки и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения бытовых условий личного состава. Министру обороны доложено о том, что все служебные помещения оснащены кондиционерами, мебелью, санитарными узлами современного типа, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

После осмотра воинской части министр дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий личного состава. Затем личному составу была представлена концертная программа по случаю Гурбан байрамы.

Выступив перед личным составом, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что на открытии новой воинской части коммандос в Кяльбаджаре президент высоко оценил заслуги Азербайджанской Армии. Подчеркнув важность выполнения всех поставленных задач, оправдав тем самым доверие, оказанное руководством страны, министр поздравил личный состав с вводом в эксплуатацию новой воинской части и праздником Гурбан байрамы, пожелал успехов в службе.